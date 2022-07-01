RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Миколаївській області ЗСУ знищили ворожий безпілотник вартістю 7 млн доларів

Фото: БПлА "Форпост" (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці знищили ворожий безпілотник "Форпост" у Миколаївській області. Вартість апарату становить близько 7 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ у Миколаївській області знищено російський БПлА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових у війні проти України станом. Міністр оборони України Олексій Резніков, зі свого боку, озвучив кількість поранених окупантів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни.

Також вчора наші захисники підбили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний, який, до речі, ЗСУ у той самий день звільнили від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаВСУРосійська Федерація