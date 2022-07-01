ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине
Фото: ВСУ за сутки ликвидировали 150 оккупантов (Getty Images)
За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 35750.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1577 (+4);
- боевых бронированных машин - 3736 (+10);
- артиллерийских систем - 796 (+6);
- РСЗО - 246 (+0);
- средства ПВО - 105 (+1);
- самолетов - 217 (+0);
- вертолетов - 186 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4);
- крылатые ракеты - 143 (+0);
- корабли / катера - 15 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8);
- специальная техника - 61 (+0).
Напомним, ВСУ в Херсонской области уничтожили два танка и бронемашины оккупантов.
Накануне остров Змеиный был освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.