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ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине

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Киев, Пятница 01 июля 2022 09:17
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери РФ в Украине Фото: ВСУ за сутки ликвидировали 150 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще 150 своих военных. Общее число потерь РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 35750.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, что за минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери войск РФ на 1 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35750 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1577 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3736 (+10);
  • артиллерийских систем - 796 (+6);
  • РСЗО - 246 (+0);
  • средства ПВО - 105 (+1);
  • самолетов - 217 (+0);
  • вертолетов - 186 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 645 (+4);
  • крылатые ракеты - 143 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8);
  • специальная техника - 61 (+0).

Напомним, ВСУ в Херсонской области уничтожили два танка и бронемашины оккупантов.

Накануне остров Змеиный был освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

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