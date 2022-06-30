ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного

Новина українською →
Четверг 30 июня 2022 20:46
ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного Иллюстративное фото: ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного (wikimedia.org)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Одесса остров Змеиный Война России против Украины
NEWS
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией