ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сколько оккупантов были ранены во время войны: в Минобороны назвали число

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 17:42
Сколько оккупантов были ранены во время войны: в Минобороны назвали число Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России, более 90 тысяч российских военных получили ранения. Кроме значительных потерь страны-оккупанта, очень много солдат пропали без вести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Враг потерял более 30 тысяч своих солдат в Украине. Более 90 тысяч россиян ранены. Очень много пропавших без вести",- заявил министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, Россия выдает погибших оккупантов как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

Резников заметил, что уже слишком поздно для того, чтобы "сохранить лицо" российскому президенту Владимиру Путину.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе... Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе одержим победу", - отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали около 150 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков