В Николаевской области продолжает расти количество заболеваний COVID-19

В Николаевской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что большинство случаев зафиксированы в Вознесенском районе, где COVID-19 подтвердили у 24 человек.

"По состоянию на 10.00 18 апреля в Николаевской области зарегистрировано 35 подтвержденных случаев COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 24 человека - жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек - жители Николаева, 4 человека с Домановского района и по одному лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошлые сутки в области обратились за медицинской помощью 29 пациентов с подозрением на коронавирус. Из них 10 человек госпитализированы, 19 - остаются на самоизоляции. Всего с начала пандемии подозрение на COVID-19 выявлено у 227 человек.

Напомним, Николаевская область стала последним регионом Украины, где официально подтвердили заболевание коронавирусом. Первые два случая заболевания были подтверждены лишь 11 апреля, когда в стране было выявлено уже более 2,5 тысяч инфицированных.

До этого, 10 апреля, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус. После это в области приняли решение провести повторную проверку всех образцов.

Отметим, по состоянию на 9 утра 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели. За прошлые сутки подтвердили 444 заболеваний.