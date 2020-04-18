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Опубликована карта распространения COVID-19 в Украине

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 10:17
Опубликована карта распространения COVID-19 в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лидирует Черновицкая и Ивано-Франковская область, а также Киев

Опубликована карта распространения вируса COVID-19 в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Отметим, по состоянию на 9 утра 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев зафиксировано в Черновицкой (840 заболевших), Ивано-Франковской (462), Тернопольской (366) и Винницкой области (319), а также в городе Киеве (770 случаев).

Меньше всего заболевших есть в Луганской (9 случаев), Черниговской (12), Донецкой (14), Николаевской (31) и Хмельницкой области (41 случай).

В Киеве за прошедшие сутки лабораторно подтвердили еще 65 случаев заболевания коронавирусом, из них 26 в Киево-Печерской лавре.

Опубликована карта распространения COVID-19 в Украине

Напомним, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня.

Отметим, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Больше всего смертей в США.

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