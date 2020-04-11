Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом

Первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Об этом на брифинге в субботу сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Таким образом в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом

"Пришла оперативная информация, что у нас нет ни одной области, где зафиксировано ни одного случая коронавирусной болезни. Сегодня первые 2 случая зафиксировано в Николаевском районе", - заявил Ляшко.

По его словам, заболели граждане, которые вернулись из Польши.

"Они не вошли в статистику в предыдущие сутки. Но только что сообщили, что случаи есть. Поэтому и Николаевская область вошла в число областей, где обнаружено коронавирус. Поэтому не рекомендую всем ехать в Николаевскую область, чтобы праздновать Пасху. Всем рекомендую оставаться дома, праздновать онлайн и в узком кругу ", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

Отметим, с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 украинских медиков.

Ранее Ляшко утверждал, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля.