У Миколаївській області продовжує зростати кількість захворювань COVID-19

У Миколаївській області кількість хворих коронавірусом збільшилася до 35 осіб. Про це повідомили в Миколаївської обласної державної адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що більшість випадків зафіксовані у Вознесенському районі, де COVID-19 підтвердили у 24 осіб.

"Станом на 10.00 18 квітня в Миколаївській області зареєстровано 35 підтверджених випадків COVID-19. З усіх підтверджених випадків 24 людини - жителі Вознесенська та Вознесенського району, 5 осіб - жителі Миколаєва, 4 людини з Доманівського району і по одній особі - в Южноукраїнську та Арбузинському районі", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за минулу добу в області звернулись за медичною допомогою 29 пацієнтів з підозрою на коронавірус. З них 10 осіб госпіталізовано, 19 - залишаються на самоізоляції. Всього з початку пандемії підозра на COVID-19 виявлено у 227 осіб.

Нагадаємо, Миколаївська область стала останнім регіоном України, де офіційно підтвердили захворювання коронавірусом. Перші два випадки захворювання були підтверджені лише 11 квітня, коли в країні було виявлено вже понад 2,5 тисяч інфікованих.

До цього, 10 квітня, Служба безпеки України в Миколаївській області виявила грубі порушення при лабораторній перевірці зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус. Після цього в області прийняли рішення провести повторну перевірку всіх зразків.

Зазначимо, станом на 9 ранку 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали. За минулу добу підтвердили 444 захворювань.