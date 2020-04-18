В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 444 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Число заболевших перевалило за 5 тысяч

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 444 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, по состоянию на 9 утра 18 апреля, в Украине уже подтверждено 5106 случаев COVID-19. При этом зафиксировано 133 летальных случая, а 275 пациентов выздоровели.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, остановленный на время карантина в Украине общественный транспорт заработает не раньше июня.

Также РБК-Украина писало, что коронавирус выявили у командующего Национальной гвардии Николая Балана. Заболевание проходит почти бессимптомно.

Кроме этого сообщалось, что в Почаевской лавре в Тернопольской области могла произойти масштабная вспышка коронавируса. Настоятель Почаевской лавры отказывается от сотрудничества с медиками.

Отметим, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек. Больше всего смертей в США.