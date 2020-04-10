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СБУ обнаружила нарушения при тестировании на коронавирус в Николаевской области

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 18:04
СБУ обнаружила нарушения при тестировании на коронавирус в Николаевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области проведут повторную проверку всех образцов

Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом заявил начальник управления СБУ Виталий Герсак во время сессии областного совета.

По словам Герсака, медицинские работники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

"В частности медицинские сотрудники используют нестандартизированные пробирки и некачественную химическое вещество, не соответствующее определенным нормам и стандартам, в которых хранится отобранный материал. По имеющимся данным, указанное химическое вещество производится в Николаевском лабораторном центре Минздрава Украины", - рассказал он.

Руководитель управления СБУ подчеркнул, что из-за выявленных нарушений результаты проведенных ранее проверок не могут соответствовать действительности, поэтому подлежат повторному лабораторному тестированию.

Кроме того, начальник управления здравоохранения в Николаевской области Павел Георгиев заявил о намерении провести экстренное совещание с инфекционистами лабораторного центра, чтобы разобраться в данной ситуации.

Напомним, вчера в Николаевской области находилась проверка Министерства здравоохранения во главе с главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко. Проверку проводили для того, чтобы выяснить, почему в области до сих пор не обнаружили ни одного случая коронавируса. Местные СМИ писали, что проверка не выявила никаких нарушений.

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