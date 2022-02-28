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В Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз возле АЗС (фото)

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Николаев, Понедельник 28 февраля 2022 02:26
В Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз возле АЗС (фото) Фото: в Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Роман Мирончук

В городе Первомайск Николаевской области перевернулся бензовоз. При этом произошел разлив топлива, которое загорелось. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели тушат пожар, но есть угроза опрокидывания огня на расположенную неподалеку автозаправочную станцию. На месте работают пожарные 23 государственной пожарно-спасательной части.

Дополнительно также задействовано отделение местной пожарной охраны Подгородная и автоцистерна воинской части. Работы по ликвидации пожара продолжаются. Детали происшествия выясняются.

В Николаевской области перевернулся и загорелся бензовоз (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову Киевской области. В результате этого начался масштабный пожар на хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО".

Жителей Киевской области, которые находились в своих домах, попросили плотно закрыть все окна.

Ранее после обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе ХТЗ. Пожарные локализовали пламя.

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