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У Миколаївській області перекинувся і загорівся бензовоз біля АЗС (фото)

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Миколаїв, Понеділок 28 лютого 2022 02:26
У Миколаївській області перекинувся і загорівся бензовоз біля АЗС (фото) Фото: у Миколаївській області перекинулася і загорілася бензовоз (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Роман Мирончук

У місті Первомайськ Миколаївської області перекинувся бензовоз. При цьому стався розлив палива, яке загорілося. Площа загоряння склала приблизно 150 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

Рятувальники гасять пожежу, але є загроза перекидання вогню на розташовану неподалік автозаправну станцію. На місці працюють пожежники 23 державної пожежно-рятувальної частини.

Додатково також залучено відділення місцевої пожежної охорони та автоцистерну військової частини. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Деталі події з'ясовуються.

У Миколаївській області перекинувся і загорівся бензовоз (фото: facebook.com/DSNSMYKOL)

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Василькову Київської області. В результаті цього почалася масштабна пожежа на сховищі з нафтопродуктами на базі "КЛО".

Жителів Київської області, які перебували у своїх будинках, попросили щільно закрити всі вікна.

Раніше після обстрілу в Харкові загорілася нафтобаза на місцевому тракторному заводі ХТЗ. Пожежники локалізували полум'я.

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