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Оккупанты нанесли ракетний удар по Василькову. Горит нефтебаза (фото і відео)

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Воскресенье 27 февраля 2022 02:19
Оккупанты нанесли ракетний удар по Василькову. Горит нефтебаза (фото і відео) Фото: После ракетного удара Васильковская нефтебаза в огне
Автор: RBC.UA

Город Васильков Киевской области был обстрелян крылатыми и баллистическими ракетами российской армии.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале общественный и политический деятель Антон Гаращенко. Новость об очередном ракетном ударе подтвердила и мэр Василькова.

Ракетный удар был совершен по местной нефтебазе - в следствии обстрелов начался масштабный пожар.

Оккупанты нанесли ракетний удар по Василькову. Горит нефтебаза (фото і відео)

В Василькове после обстрела горит нефтебаза (t.me/ukropernews)

Мэр Василькова Наталья Бласинович подтвердила информацию об обстреле российскими ракетами местной нефтебазы. Она записала обращение.

"Враг хочет разрушить все вокруг, но ему ничего не удастся. Сегодня днем шли массивные обстрелы из баллистических ракет нашего аэродрома, но удержали, сейчас идут обстрелы, но все будет хорошо. Ночь будет непростой как у нас, так и в Киеве, но мы обязательно выстоим - правда победит", - обратилась Баласинович к жителям Василькова.

Полная запись речи мера Василькова появилась Телеграм-канал Антона Гаращенко.

А в официальном Телеграм-канале КМДА жителей Василькова призвали плотно закрыть окна - вредные вещества и дым могут разноситься ветром.

Напомним, что продолжаются ожесточенные бои на подступах к Старобельску.

Также стало известно о том, что в Харькове российские ракеты попали в многоквартирный жилой дом.

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