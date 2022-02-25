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После обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на ХТЗ

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Харьков, Пятница 25 февраля 2022 21:06
После обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на ХТЗ Фото: российские войска обстреляли ХТЗ (facebook com mod mil rus)
Автор: Сергей Новиков

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ). Пожарные локализовали пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт sq.com.ua.

Как заявил спикер ГСЧС Евгений Василенко, после обстрела загорелись остатки нефтепродуктов в разрушенном резервуаре.

"Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется. Спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров", - отметил он.

Напомним, сегодня в Харькове после 11:00 произошел обстрел, местные жители сообщали о снарядах, которые упали на улицах города.

Также сегодня в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу, были ранены трое курсантов.

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