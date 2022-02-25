После обстрела в Харькове загорелась нефтебаза на ХТЗ

В результате обстрела Харькова загорелась нефтебаза на местном тракторном заводе (ХТЗ). Пожарные локализовали пламя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт sq.com.ua .

"Интенсивность пламя значительно уменьшилась и не распространяется. Спасатели предотвратили распространение пламя. К ближайшим зданиям не менее 500 метров", - отметил он.

Как заявил спикер ГСЧС Евгений Василенко, после обстрела загорелись остатки нефтепродуктов в разрушенном резервуаре.

Напомним, сегодня в Харькове после 11:00 произошел обстрел, местные жители сообщали о снарядах, которые упали на улицах города.

Также сегодня в Харькове кассетными ракетами обстреляли взлетную полосу, были ранены трое курсантов.