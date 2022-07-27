В Николаеве раздаются взрывы

В Николаеве в среду, 27 июля, слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Добавим, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

Напомним, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждено около 10 многоэтажек.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.

К тому же, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко вернулся в Николаев, чтобы координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных Россией территориях.