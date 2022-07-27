В Николаеве раздаются взрывы
Фото: в Николаеве раздаются взрывы (Getty Images)
В Николаеве в среду, 27 июля, слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Добавим, что воздушную тревогу в городе не объявляли.
Напомним, утром 27 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов повреждено около 10 многоэтажек.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области.
К тому же, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко вернулся в Николаев, чтобы координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных Россией территориях.