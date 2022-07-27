У Миколаєві лунають вибухи

У Миколаєві в середу, 27 липня, чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Додамо, що повітряну тривогу у місті не оголошували.

Нагадаємо, вранці 27 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали близько 10 багатоповерхівок.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що ЗСУ готуються до контрнаступу у Миколаївській області.

До того ж, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повернувся до Миколаєва, аби координувати та посилювати роботу партизанів на тимчасово окупованих Росією територіях.