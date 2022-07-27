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Утренние удары по Николаеву: мэр рассказал о последствиях обстрела оккупантов

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Николаев, Среда 27 июля 2022 13:53
Утренние удары по Николаеву: мэр рассказал о последствиях обстрела оккупантов Фото: Оккупанты обстреляли Николаев (t.me/senkevichonline)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупационные войска утром 27 июля нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрелов врага повреждения получили около 10 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

По словам мэра, в домах частично выбиты окна и побиты балконы. Также повреждены торговые павильоны на одном из рынков и дачные усадьбы.

"Сейчас работники администрации района и департамента ЖКХ осматривают повреждения. Всем, кому необходимо, будет выдана пленка и ОСБ-плиты", - отметил Сенкевич.

К слову, согласно данным ОВА, утром 27 июля российские снаряди попали в промышленную зону и ремонтное предприятие Николаева.

Погибших или раненых в результате ракетного обстрела оккупантов нет.

Напомним, захватчики 26 июля нанесли удар вблизи села Котлярево Шевченковской территориальной громады Николаевской области. В результате атаки врага было уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы.

Добавим, регион часто страдает от обстрелов российских оккупантов. В частности для ударов противник применяет зенитно-ракетные системы С-300.

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