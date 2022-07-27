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Генерал-майор Марченко вернулся в Николаев: с какой целью

Новина українською →
Николаев, Среда 27 июля 2022 12:34
Генерал-майор Марченко вернулся в Николаев: с какой целью Фото: Дмитрий Марченко вернулся в Николаев (mil.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко вернулся в Николаев. Он будет координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

По словам чиновника, Марченко прибыл в Николаев для усиления взаимодействия Вооруженных сил Украины и ОВА.

Кроме этого, генерал-майор будет координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

Кто такой генерал Марченко

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко с позывным "Марчелло" служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде из Николаева. Участвовал в войне на Донбассе и в боях за Донецкий аэропорт, а также ходил в разведку в оккупированном Крыму.

Ранее он занимался материальным переоснащением украинской армии. Был создателем новой системы питания солдат и членом команды по разработке новой униформы в ВСУ.

С первых дней полномасштабного вторжения России Марченко руководил обороной Николаева и Николаевской области.

Именно благодаря ему город и регион смогли эффективно противостоять захватчикам: не пропустили в Одессу и не дали полностью оккупировать юг Украины.

За заслуги перед государством и народом Украины, десантник-"киборг" в 2014 году был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2022 году - Орденом "За мужество" III степени.

Напомним, ранее Марченко заявлял, что украинские партизаны только и ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

В Институте изучения войны еще в июне сообщали, что военное руководство Украины намерено взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях.

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