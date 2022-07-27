Генерал-майор Марченко вернулся в Николаев: с какой целью
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко вернулся в Николаев. Он будет координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных Россией территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
По словам чиновника, Марченко прибыл в Николаев для усиления взаимодействия Вооруженных сил Украины и ОВА.
Кроме этого, генерал-майор будет координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.
Кто такой генерал Марченко
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко с позывным "Марчелло" служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде из Николаева. Участвовал в войне на Донбассе и в боях за Донецкий аэропорт, а также ходил в разведку в оккупированном Крыму.
Ранее он занимался материальным переоснащением украинской армии. Был создателем новой системы питания солдат и членом команды по разработке новой униформы в ВСУ.
С первых дней полномасштабного вторжения России Марченко руководил обороной Николаева и Николаевской области.
Именно благодаря ему город и регион смогли эффективно противостоять захватчикам: не пропустили в Одессу и не дали полностью оккупировать юг Украины.
За заслуги перед государством и народом Украины, десантник-"киборг" в 2014 году был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2022 году - Орденом "За мужество" III степени.
Напомним, ранее Марченко заявлял, что украинские партизаны только и ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.
В Институте изучения войны еще в июне сообщали, что военное руководство Украины намерено взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях.