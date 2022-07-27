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ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области, - Ким

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Николаев, Среда 27 июля 2022 12:29
ВСУ готовятся к контрнаступлению в Николаевской области, - Ким Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные готовятся к контрнаступлению в Николаевской области. Однако оккупанты для сдерживания продолжают бить по гражданским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга.

"Ситуация в области контролируемая, ВСУ готовятся к контрнаступлению и достаточно эффективно проводят огневое поражение. Это все мы видим по попаданиям по Антоновском мосту", - отметил он.

По словам Кима, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 21 ракетный удар и 28 артиллерийских обстрелов в Николаевской области. В результате два человека пострадали.

Российские снаряды попали объекты инфраструктуры, автомобильные предприятия, уничтожили часть электроснабжения. Однако Ким заявил, что к концу дня свет восстановят.

Также он добавил, что в Николаев вернулся генерал-майор Дмитрий Марченко. Он будет курировать работу партизан.

Напомним, сегодня утром российская армия снова обстреляла Николаев. Вражеские снаряды попали в промышленную зону, ремонтное предприятие и дома.

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