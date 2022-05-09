Никогда снова? Россия празднует День победы воюя с Украиной

Каким будет парад на Красной площади

В городах России 9 мая пройдут парады, акции "Бессмертный полк", концерты и салюты.

Центром празднования станет Красная площадь в Москве. Однако в этом году военный парад пройдет с меньшим размахом - техники и людей будет задействовано почти на треть меньше.

В воздушной части парада примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160. Впервые за 12 лет зрители увидят в небе командный Ил-80, который называют самолетом "судного дня". Он предназначен для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

По информации ВВС, по Красной площади проедут 129 единиц военной техники (год назад было около 200 машин). В отличие от прошлых лет, на параде не покажут образцы передовой техники РФ - танки Т-80БВМ, САУ "Коалиция-СВ", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", машины дистанционного минирования "Заземление", зенитный комплекс "Панцирь-С", машины Росгвардии.

В строю пройдут 10 тысяч человек, включая казаков, детей из движения "Юнармия", сотрудников МЧС, студентов военных училищ. В 2021 году в параде задействовали 12 тысяч человек.

Праздник без гостей

Столичный парад 9 мая пройдет без иностранных гостей. Не будет присутствовать на торжествах в Москве и сторонник Путина Александр Лукашенко.

В Кремле заявили, что никого не приглашали на праздничные мероприятия, поскольку "дата не юбилейная".

Стоит отметить, что протяжении многих лет в столицу России на День победы съезжались мировые лидеры. Однако по мере изменения политики Кремля количество официальных лиц уменьшалось.

С 2014 года в Москву на 9 мая практически перестали приезжать зарубежные гости. В прошлом году парад посетил лишь глава Таджикистана.

Чего ждать от выступления Путина

Во время торжеств на Красной площади президент РФ выступит с речью. В символическую для кремлевского режима дату от Владимира Путина ожидают громких заявлений.

Накануне праздника западные СМИ и эксперты предполагали, что лидер страны-агрессора может официально объявить войну, что повлечет массовую мобилизацию россиян. Также выдвигались версии о том, что Путин объявит аннексию так называемых "ДНР", "ЛНР" и Херсонской области или начнет вторжение в Молдову.

Однако в Кремле данную информацию категорически опровергли и назвали "чушью".

Объявление войны и мобилизации

Западные эксперты считают, что Кремль использует парад на 9 мая в целях пропаганды. Министр Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что в День победы Путин может объявить войну для "борьбы с нацистами всего мира" и начать массовый призыв граждан для решающего удара по Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что по данным партнерских спецслужб, Россия намерена официально объявить войну Украине 9 мая. О проведении подготовительных мероприятий к мобилизации в РФ сообщали ранее в украинской разведке.

При этом военные аналитики считают, что оглашение войны погрузит РФ в еще большую изоляцию. А возможная мобилизация россиян не принесет ожидаемых результатов, поскольку это процесс занимает длительное время, требует больших ресурсов и может вызвать волнения внутри общества.

Попытка аннексии украинских территорий

Присоединение непризнанных республик "ДНР" и "ЛРН" также может быть объявлено на параде 9 мая. По описанной в CNN версии, Путин попытается "продать" россиянам как "победу" вхождение в состав РФ оккупированных украинских территорий на востоке.

Так, в Мариуполе, где еще продолжаются бои, власти оккупанта запланировали провести "парад пленных" ко Дню победы. Накануне праздника в городе поменяли указатели на русскоязычные.

Эскалация в Приднестровье и Молдове

9 мая Россия может пойти на военную эскалацию в Молдове, где ситуация начала обостряться в апреле после ряда провокаций на территории непризнанного Приднестровья.

Эксперты не исключают новых провокаций в "ПМР", Молдове, Венгрии на День победы. Также существует вероятность проведение "спецоперации" по гибридному сценарию на территории Молдовы с участием спецназначенцев и представителей ЧВК.

Риск провокаций в Украине

В условиях войны в Украине не будут проводится массовые мероприятия по случаю Дня победы. Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о высоком риске увеличения ракетных атак и обстрелов городов 9 мая. Людей призывают особенно внимательно относится к сообщениям о воздушной тревоге.

"Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до Дня победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в целях безопасности в ряде городов введен усиленный комендантский час.

Страны отказались от торжеств к 9 мая

На фоне военной агрессии РФ против Украины во многих странах отменили в этом году традиционные мероприятия по случаю 9 мая, в том числе и в странах постсоветского пространства.

В Молдове отменили военный парад, память ветеранов почтят возложением цветов к мемориалам. В стране запретили использовать "георгиевские ленты". Черно-оранжевые ленточки, символы V и Z признали символами российской агрессии.

Эстонские власти также запретили использовать враждебную символику и призвали отказаться от публичного празднования.

В Латвии 9 мая в этом году провозгласили днем скорби по погибшим украинцам в ходе войны с Россией. Также в стране запретили символику, которая используется для обозначения военной агрессии.

В столице Литвы, Вильнюсе, на 9 мая не планируется никаких мероприятий. Людей призвали вспомнить победу над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Власти также запретили демонстрацию "георгиевской ленточки".

Не будет торжественного парада в Казахстане. Однако ранее его планировали возобновить после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса.

От парада отказались и в Израиле. 9 мая пройдут только мемориальные мероприятия с участием ветеранов.

Стоит отметить, что европейские страны отмечают День памяти и победы над фашизмом во Второй мировой войне 8 мая - в день, когда был подписан Акт о капитуляции Германии.