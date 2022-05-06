"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль

По данным спецслужб украинских партнеров, Россия намерена 9 мая объявить полноценную войну Украине. Если информация подтвердиться, Украина будет сражаться со страной-агрессором до полной победы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Такие разговоры мы понимаем, что есть, возможности обсуждаются, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это? Будем видны. Но если это произойдет, это будет еще раз подтверждением тому, что РФ объявила войну цивилизованному демократическому миру. Украина будет отстаивать свою свободу, мы будем сражаться до полной победы над оккупантом и агрессором", - заявил премьер.

Отметим, что эксперты неоднократно заявляли, что из-за отсутствия побед Россия может официально объявить войну Украине. Подробнее об угрозах в ближайшие дни читайте в материале РБК-Украина "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.