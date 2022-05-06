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Подоляк о "параде пленных" в Мариуполе: это насмешка РФ над Женевской конвенцией

Новина українською →
Киев, Пятница 06 мая 2022 09:57
Подоляк о "параде пленных" в Мариуполе: это насмешка РФ над Женевской конвенцией Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Запланированный в оккупированном Мариуполе так называемый парад украинских военнопленных является нарушением Женевской конвенции. В Офисе президента намерены фиксировать каждого, кто занимается истязанием пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В частности, он провел аналогию с "парадом пленных" 24 августа 2014 года в оккупированном Донецке, когда украинских бойцов провели по улицам, забрасывая мусором.

"Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских. Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией", - отметил Подоляк.

По его словам, украинская сторона будет фиксировать каждого, кто занимается унижением и истязанием пленных.

"Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - добавил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что оккупанты хотят провести "парад пленных" в Донецке и Мариуполе и что это является военным преступлением.

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Мариуполь Офис президента
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