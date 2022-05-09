Ніколи знову? Росія святкує День перемоги воюючи з Україною

Яким буде парад на Червоній площі

У містах Росії 9 травня відбудуться паради, акції "Безсмертний полк", концерти та салюти.

Центром святкування стане Червона площа у Москві. Проте цього року військовий парад пройде з меншим розмахом – техніки та людей буде задіяно майже на третину менше.

У повітряній частині параду візьмуть участь надзвукові винищувачі, стратегічні бомбардувальники Ту-160. Вперше за 12 років глядачі побачать у небі командний Іл-80, який називають літаком "судного дня". Він призначений для перевезення вищого керівництва Росії у разі ядерної війни.

За інформацією ВВС, Червоною площею проїдуть 129 одиниць військової техніки (рік тому було близько 200 машин). На відміну від минулих років, на параді не покажуть зразки передової техніки РФ - танки Т-80БВМ, САУ "Коаліція-СВ", важкі вогнеметні системи "Сонцепік", машини дистанційного мінування "Заземлення", зенітний комплекс "Панцир-С", машини Росгвардії.

У строю пройдуть 10 тисяч людей, включаючи козаків, дітей із руху "Юнармія", співробітників МНС, студентів військових училищ. У 2021 році у параді задіяли 12 тисяч людей.

Свято без гостей

Столичний парад 9-го травня пройде без іноземних гостей. Не буде на урочистостях у Москві і прихильника Путіна Олександра Лукашенка.

У Кремлі заявили, що нікого не запрошували на святкові заходи, оскільки дата не є ювілейною.

Варто зазначити, що протягом багатьох років до столиці Росії на День перемоги з'їжджалися світові лідери. Однак у міру зміни політики Кремля кількість офіційних осіб зменшувалася.

З 2014 року до Москви на 9 травня практично перестали приїжджати закордонні гості. Минулого року парад відвідав лише голова Таджикистану.

Чого чекати від виступу Путіна

Під час урочистостей на Червоній площі президент РФ виступить із промовою. У символічну для кремлівського режиму дату від Володимира Путіна очікують на гучні заяви.

Напередодні свята західні ЗМІ та експерти припускали, що лідер країни-агресора може офіційно оголосити війну, що спричинить масову мобілізацію росіян. Також висувалися версії про те, що Путін оголосить анексію так званих "ДНР", "ЛНР" та Херсонської області або розпочне вторгнення до Молдови.

Однак у Кремлі цю інформацію категорично спростували та назвали "нісенітницею".

Оголошення війни та мобілізації

Західні експерти вважають, що Кремль використає парад на 9 травня для пропаганди. Міністр Великобританії Бен Уоллес висловив думку, що у День перемоги Путін може оголосити війну для "боротьби з нацистами всього світу" та розпочати масовий заклик громадян для вирішального удару по Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також повідомив, що, за даними партнерських спецслужб, Росія має намір офіційно оголосити війну Україні 9 травня. Про проведення підготовчих заходів щодо мобілізації в РФ повідомляли раніше в українській розвідці.

При цьому військові аналітики вважають, що оголошення війни занурить РФ у ще більшу ізоляцію. А можлива мобілізація росіян не принесе очікуваних результатів, оскільки цей процес займає тривалий час, вимагає великих ресурсів і може викликати хвилювання всередині суспільства.

Спроба анексії українських територій

Приєднання невизнаних республік "ДНР" та "ЛРН" також може бути оголошено на параді 9 травня. За описаною у CNN версією, Путін спробує "продати" росіянам як "перемогу" входження до складу РФ окупованих українських територій на сході.

Так, у Маріуполі, де ще точаться бої, влада окупанта запланувала провести "парад полонених" до Дня перемоги. Напередодні свята у місті поміняли вказівники на російськомовні.

Ескалація у Придністров'ї та Молдові

9 травня Росія може піти на військову ескалацію в Молдові, де ситуація почала загострюватись у квітні після низки провокацій на території невизнаного Придністров'я.

Експерти не відкидають нових провокацій у "ПМР", Молдові, Угорщині на День перемоги. Також існує можливість проведення "спецоперації" за гібридним сценарієм на території Молдови за участю спецпризначенців та представників ПВК.

Ризик провокацій в Україні

В умовах війни в Україні не проводитимуться масові заходи з нагоди Дня перемоги. Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про високий ризик збільшення ракетних атак та обстрілів міст 9 травня. Людей закликають особливо уважно ставитися до повідомлень про повітряну тривогу.

"Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими досягненнями на фронті до Дня перемоги, підвищується ризик масового обстрілу українських міст у ці дні", - йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, з метою безпеки в ряді міст запроваджено посилену комендантську годину.

Країни відмовилися від урочистостей до 9 травня

На тлі військової агресії РФ проти України у багатьох країнах скасували цього року традиційні заходи з нагоди 9 травня, зокрема й у країнах пострадянського простору.

У Молдові скасували військовий парад, пам'ять ветеранів вшанують покладанням квітів до меморіалів. У країні заборонили використовувати "георгіївські стрічки". Чорно-памаранчеві стрічки, символи V і Z визнали символами російської агресії.

Естонська влада також заборонила використовувати ворожу символіку і закликала відмовитися від публічного святкування.

У Латвії 9 травня цього року проголосили днем ​​скорботи за загиблими українцями під час війни з Росією. Також у країні заборонили символіку, яка використовується для позначення воєнної агресії.

У столиці Литви, Вільнюсі, на 9 травня не заплановано жодних заходів. Людей закликали згадати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня. Влада також заборонила демонстрацію "георгіївської стрічки".

Не буде урочистого параду у Казахстані. Проте раніше його планували відновити після дворічної перерви через пандемію коронавірусу.

Від параду відмовилися й у Ізраїлі. 9 травня відбудуться лише меморіальні заходи за участю ветеранів.

Варто зазначити, що європейські країни відзначають День пам'яті та перемоги над фашизмом у Другій світовій війні 8 травня - у день, коли було підписано Акт про капітуляцію Німеччини.