Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая

Западная пресса и чиновники рассуждают о том, какие "победы" Путин попытается "продать" россиянам на 9 мая, учитывая то, что побед на самом деле нет. Возможно, Кремль использует эту символическую дату ради новой волны пропаганды и эскалации войны. О том, чего ждать от российского диктатора – в материале РБК-Украина.

Кремль готовится к традиционному празднованию 9 мая, имеющего для россиян сакральное значение. Зная о любви Путина к символизму, многие строят версии о том, какие важные заявления от него стоит ожидать в этот день.

Наверняка ко Дню победы лидер российского режима хотел бы отчитаться об очередных "больших достижениях" его армии. Но хвастаться нечем – побед нет. Также как и нет внятных объяснений, почему его "спецоперация" вот уже третий месяц не может сдвинуться с места, застряв в пограничных областях Украины.

Западные чиновники и политические обозреватели полагают, что Путин может использовать 9 мая в пропагандистских целях, чтобы отвлечь народ от собственных тактических и стратегических поражений. Версии о масштабах его заявлений пестрят широтой. Впрочем, как считают опрошенные РБК-Украина эксперты, ничего переломного может и не произойти. А весь ажиотаж, раздутый вокруг 9 мая, окажется напрасным.

Большая война и общая мобилизация

По оценкам британской разведки, Кремль бросил на войну против Украины более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65% всего наземного боевого состава вооруженных сил РФ. По крайней мере 25% уже выведены из строя.

Косвенно это объясняет, почему российское командование решило сузить географию наступления. Когда ВСУ подорвали боеспособность вражеских войск в северных областях, Кремль сместил фокус "спецоперации" на восточные и южные регионы. Но даже там карта их продвижения изо дня в день не особо меняется.

Несколько западных изданий со ссылкой на местных политиков и экспертов спрогнозировали, что на 9 мая Путин может объявить открытую войну Украине и массовую мобилизацию россиян ради решающей атаки.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что так Кремлю удастся собрать больше "пушечного мяса" и восполнить потери личного состава. А пламенная речь о том, что теперь Россия воюет с "нацистами всего мира" может вдохновить население и усилить поддержку для продолжения войны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал сообщения о возможной мобилизации "неправдой" и "чушью".

В то же время спикер Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что использование Москвой Дня победы для объявления войны было бы большой иронией. Таким образом, Кремль показал бы миру, что его военные усилия проваливаются, предположил американский чиновник.

России не хватает солдат для войны в Украине (Фото: GettyImages)

Объявление войны и мобилизации могут решить одну из главных проблем российской армии – нехватку живой силы, пополнив ее призывниками и резервистами. Но побочных эффектов у этой истории гораздо больше, считают военные эксперты, с которыми беседовало РБК-Украина. Поэтому они сомневаются в вероятности того, что в День победы Путин начнет мобилизацию.

Первый фактор – экономический. Это очень сильно ограничивает возможности противника, считает полковник Сергей Грабский.

"Им действительно нужны новые ресурсы. Но они в первую очередь будут зависеть от состояния их экономики, которая, мягко говоря, сейчас переживает сложные времена. Мобилизация – это очень длительный процесс. На это нужно колоссальное количество средств и времени. Речь идет о месяцах подготовки", – объяснил изданию эксперт. По его словам, Россия сейчас попросту не способна "переварить" эту мобилизацию.

Время в данном случае играет на стороне Украины. Пока Россия подготовит призывников, наша армия еще больше укрепится благодаря ленд-лизу и поставкам современного тяжелого вооружения от союзников.

"Они не соберут такое количество живой силы, чтобы задавить Украину, даже при условии общей мобилизации. Тем более, что мы будем иметь гораздо больше вооружения, которое уже начало поступать в страну. Это будет не та страна, которая была еще на 24 февраля. Хотя даже то положение нашей армии они не сумели адекватно оценить. А сейчас мы только наращиваем наши мощности", – сказал РБК-Украина директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Мобилизационный ресурс РФ, по приблизительным оценкам, составляет около 17 миллионов человек, уточнил полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Он уверен, что обеспечение и содержание такого количества людей непосильно для российской казны. А ведь кому-то еще нужно оставаться на рабочих местах, чтобы наполнять экономику.

Вторая причина, почему оглашение войны Россией может не произойти – это риск погрузиться в еще большую изоляцию.

"Согласно статуту ООН, все ее члены должны разорвать любые отношения со страной, объявившей войну. Если открыть любой коммерческий договор, то везде в разделе форс-мажоры первым пунктом значится война. По этой же причине и мы не оглашаем войну. Едва ли Россия на сегодня готова отправиться в глубокую изоляцию. Это значит, в том числе, полное отключение SWIFT", – объяснил Жданов.

И третий важный фактор – это восприятие внутренней аудитории. Даже если Кремль надеется получить восторженный отклик от населения на свою инициативу, на деле все может произойти совершенно иначе. Россияне в большинстве своем не горят желанием идти в реальный бой, предпочитая наблюдать за войной по телевизору со своих диванов.

Как отмечает Жданов, часть российского общества на сегодня ожидает от Путина, что он объявит о завершении "специальной операции" или хотя бы заверит, что "все идет по плану". И военно-политическое руководство РФ, судя по их риторике, старается всячески успокаивать население, чтобы скрыть свои неудачи.

"Едва ли после этого он выйдет и заявит: "Я принес вам мировую войну, поэтому всем в военкоматы и воевать". Кстати, в их законодательстве предусмотрена блокировка всех электронных карт и счетов военнообязанных после оглашения общей мобилизации. Представьте, какая паника произойдет в РФ, если их президент сначала объявит войну, а через час им заморозят все счета?" – добавил Жданов. По его мнению, "ничего серьезного от Путина на 9 мая ожидать не стоит".

Сейчас на гибель в Украину отправляют в основном военнослужащих из дальних регионов и глубинок России, отметил военный эксперт Михаил Жирохов. Когда Путин объявит массовую мобилизацию, то бросать на фронт придется всех, несмотря на место жительства. Рано или поздно придет черед восполнять потери за счет выходцев из центральной части РФ, из Москвы и Санкт-Петербурга, добавил эксперт.

"Это для Путина может сыграть важную роль, поскольку в РФ есть расслоение общества. Но не по классовому признаку, а по территориальному – МКАД и за МКАД.

Едва ли москвичи будут рады мобилизации горожан на войну против Украины (Фото: Spencer Platt/Getty Images)

Россияне, проживающие в этих двух мегаполисах – Питер и Москва (условный МКАД, – ред.) – более мобильные, они более вовлечены в информационное пространство", – говорит Жирохов.

По его словам, у жителей Питера и Москвы, несмотря на огромное количество контролирующих и силовых органов, все еще остается возможность для сопротивления кремлевскому режиму. Поэтому Путин явно не желает ополчить против себя населения этих двух мегаполисов, где как раз самый большой мобилизационный потенциал. Выходом для Кремля может быть скрытая мобилизация, которая, впрочем, уже ведется в России.

"Тогда можно без объявления общей мобилизации призвать людей с военным опытом, оперативный резерв, офицеров запаса с тем, чтобы они проходили переподготовку, дать им автоматы и отправить в Украину. Это можно сделать без медийного освещения, и для Путина это, пожалуй, будет менее болезненный вариант", – сказал Жирохов.

Как альтернатива – объявление мобилизации в отдельных районах РФ. И именно на это сейчас могут быть рассчитаны провокации в приграничных с Украиной областях, допустил Жданов.

"То есть как вариант они могут ввести там военное положение и начать мобилизацию, ссылаясь на то, что Украина якобы проводит систематическую диверсионную и террористическую деятельность против населения этих регионов. Хотя вряд ли Путин огласит об этом во время празднования 9 мая по той же самой причине – чтобы лишний раз не раздражать общество", – уточнил эксперт.

Эскалация и аннексия части Украины

Еще один возможный сценарий, который Путин попытается "продать" россиянам как "победу" – это вхождение в состав РФ оккупированных украинских территорий на востоке – так называемых "ДНР/ЛНР". Такую версию, в частности, описало CNN.

Уже известно о том, что оккупанты готовят парад в Мариуполе, разрушенном после двух месяцев непрекращающихся бомбардировок и обстрелов. По данным Главного управление разведки Минобороны, в город прибыл замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, который с недавних пор курирует в Кремле вопросы ОРДЛО. Также там был замечен топ-пропагандист Владимир Соловьев, чья задача создать нужную картинку для российских телеэкранов.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер в начале мая заявил, что у Вашингтона есть "в высшей степени заслуживающие доверия" сведения о том, что Кремль попытается аннексировать Донбасс. По словам чиновника, РФ хочет организовать референдум о присоединении псевдореспублик "где-то в середине мая".

Примерно в это же время Россия якобы хочет провести фейковый референдум для провозглашения "ХНР" на захваченной территории Херсонской области, предупредил Карпентер. Хотя мэр Херсона Игорь Колыхаев говорит, что подготовка к "референдуму" застопорилась, поскольку Кремль раздумывает над тем, чтобы присоединить область к Крыму. По сути – та же оккупация, только сразу путем включения в состав РФ. Похожей информацией оперирует и наше ГУР Минобороны.

"Что касается сценария о включении в состав РФ так называемых "ДНР/ЛНР" или создания "ХНР" на 9 мая – к сожалению, эти версии вполне реалистичные. На сегодняшний день самый вероятный сценарий – это очередная попытка аннексии нашей территории", – говорит Жданов.

Митинг в Херсоне в поддержку Украины (Фото: t.me/u_now)

Если Москва объявит о "присоединении" наших регионов, тогда она, согласно ее же законам, будут вправе защищать собственную территорию любым способом. Как считает Жданов, от бессилия Россия может пойти на такой шаг, чтобы удержать как можно больше территорий под своим контролем и не допустить их возврата Украине.

"Поэтому никаких независимых псевдореспублик они, скорее всего, признавать не будут. Они будут пытаться сразу провозгласить аннексию оккупированных территорий", – допустил эксперт.

Присоединение восточных областей станет дополнительной обузой для российской экономики, переживающей темные времена, считает Грабский. Обстановку на фронте это кардинально не изменит, но Украина не станет мириться с захватом своих регионов, уточнил собеседник.

"Россияне ведь продолжают грабить эту территорию, а потом в случае оккупации им придется ее хоть как-то содержать. К тому же, чтобы удерживать контроль над этим регионом, им нужно держать там дополнительные гарнизоны. Это также влечет за собой расходы, которые на сегодня нецелесообразны для российского бюджета", – говорит Грабский.

Даже если Путин и вправду вынашивает план об аннексии южных или восточных регионов Украины, ему вряд ли удастся его воплотить. Оккупанты за два месяца так и не сумели продвинуться на админграницы Донецкой и Луганской областей. Они также не контролируют всю территорию Херсонской области, пытаясь идти в наступление, но безуспешно.

Учитывая тот факт, что количество дальнобойного и высокоточного наступательного вооружения у украинской армии от недели к недели будет только расти, кремлевские "грезы" выглядят еще более туманными. Подготовки, полученной в боях с оккупантами, морального духа и техники нашим защитникам точно хватит, чтобы освободить временно захваченные территории.