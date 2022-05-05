Эксперт не исключает провокаций РФ к 9 мая в Венгрии, Приднестровье и Молдове

До 9 мая командование российской армии будет бросать войска на штурмы и наступательные действия для того, чтобы захватить как можно больше украинской территории. Вероятно, к 9 мая или на 9 мая они продолжат обстрелы наших городов. Кроме того, возможны провокации на Западе, а именно – в Приднестровье, в Венгрии и Молдове.

Одна из версий того, что Россия может сделать в Молдове – это не масштабное наступление, а повторение гибридного сценария по типа "нас там нет". Когда условный "Стрелков" возглавил рейд спецназначенцев и они попробуют проникнуть на территорию Молдовы. Они могут попытаться попасть туда каким-то обходным путем – не обязательно самолетами, как гражданские. На самом деле, у России было время для того, чтобы накопить такой диверсионный потенциал.

Но я не думаю, что для самой России это увенчается успехом. Структуры безопасности Молдовы, надеюсь, к этому готовы и не допустят такой сценарий, который Кремль проделал в 2014 году в Украине.

Что касается сценариев об оглашении открытой войны Украине и мобилизации – такое вероятно. Но это существенно не изменит ситуацию для нас – это может ситуацию внутри самой РФ. Они не соберут такое количество живой силы, чтобы задавить Украину, даже при условии общей мобилизации.

Тем более, что Украина будет иметь гораздо больше вооружения, которое уже начало поступать в страну. Это будет не та страна, которая была еще на 24 февраля. Хотя даже то положение и оснащение нашей армии они не сумели адекватно оценить. А сейчас мы только наращиваем наши мощности.

Сейчас руководство России в отчаянии. Они не знают, что делать и как оправдывать свои действия и потери. Я бы хотел надеяться, что там в верхушке начнутся активные движения с тем, чтобы отстранить Путина от власти. Такие движения там уже начались. Там возможны бунты и перевороты снизу доверху. Но проблема России в том, что там нет организующей силы – нет той структуры, которая могла бы возглавить и повести эти протесты в нужное русло.

Единственная структура, способная это сделать, и которая держит это на контроле – это ФСБ. Но если им удастся устроить свой "дворцовый переворот", то в лучшем случае на выходе мы получим "Россию-2" под руководством ставленника ФСБ. Насколько это будет лучше для РФ – ровно настолько, насколько руководство этой спецслужбы реалистично оценивает сложившуюся ситуацию: и по линии Россия - Украина, и по линии Россия - Запад.

Николай Сунгуровский для РБК-Украина

Читайте также: