Нікчемний крок. В Енергоатомі відреагували на спробу Росії приватизувати ЗАЕС

"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - пише Енергоатом.

Тако ж в Енергоатомі відзначили, що спробою приватизації Росія намагається затягнути українських атомників ЗАЕС, які перебувають в російському полоні на території станції протягом останніх 7 місяців.

"Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи", - додає пресслужба.

Як відзначає Енергоатом, Запорізька АЕС й надалі продовжить працювати на Україну, згідно з законодавством, в українській енергосистемі.