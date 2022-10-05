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Нікчемний крок. В Енергоатомі відреагували на спробу Росії приватизувати ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Рішення російського "Росатома" створити товариство "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", є звичайно агонією російської диктатури. Станція й надалі належатиме лише Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатом".

"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній", - пише Енергоатом.

Тако ж в Енергоатомі відзначили, що спробою приватизації Росія намагається затягнути українських атомників ЗАЕС, які перебувають в російському полоні на території станції протягом останніх 7 місяців.

"Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи", - додає пресслужба.

Як відзначає Енергоатом, Запорізька АЕС й надалі продовжить працювати на Україну, згідно з законодавством, в українській енергосистемі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Росіяни зупинили автомобіль, його самого затримали і з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. На цей випадок відреагували в МАГАТЕ. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, такий вчинок впливає на ядерну безпеку.

Після того, як росіяни звільнили директора Запорізької АЕС з полону, стало відомо про те, що Мурашов більше не обійматиме посаду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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