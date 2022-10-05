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Ничтожный шаг. В Энергоатоме отреагировали на попытку России приватизировать ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Решение российского "Росатома" создать общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" является обычно агонией российской диктатуры. Станция и дальше будет принадлежать только Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатом".

"Ничтожные решения "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с юридическим адресом в Москве являются агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний", - пишет Энергоатом.

Так же в Энергоатоме отметили, что попыткой приватизации Россия пытается затянуть находящихся в российском плену украинских атомщиков ЗАЭС, которые пребывают на территории станции в течение последних 7 месяцев.

"Ежедневно чувствуя это безумие на себе, они продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы", - добавляет пресс-служба.

Как отмечает Энергоатом, Запорожская АЭС и дальше продолжит работать на Украину, согласно законодательству, в украинской энергосистеме.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. Россияне остановили автомобиль, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. На этот случай отреагировали в МАГАТЭ. По словам главы организации Рафаэля Гросси, такой поступок влияет на ядерную безопасность.

После того, как россияне освободили директора Запорожской АЭС из плена, стало известно о том, что Мурашов больше не будет занимать должность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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