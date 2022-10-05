Ничтожный шаг. В Энергоатоме отреагировали на попытку России приватизировать ЗАЭС

"Ничтожные решения "Росатома" по созданию общества "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" с юридическим адресом в Москве являются агонией воображаемого сумасшедшего мира страны-агрессора, в котором теперь дошли до создания псевдопредприятий с названиями украинских компаний", - пишет Энергоатом.

Так же в Энергоатоме отметили, что попыткой приватизации Россия пытается затянуть находящихся в российском плену украинских атомщиков ЗАЭС, которые пребывают на территории станции в течение последних 7 месяцев.

"Ежедневно чувствуя это безумие на себе, они продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность Украины и Европы", - добавляет пресс-служба.

Как отмечает Энергоатом, Запорожская АЭС и дальше продолжит работать на Украину, согласно законодательству, в украинской энергосистеме.