Гендиректор Запорізької АЕС більше не обійматиме свою посаду, - МАГАТЕ

Генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов більше не обійматиме свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Зараз пан Мурашов разом із сім’єю і не буде працювати на ЗАЕС. Хто його замінить, невідомо", - заявили в МАГАТЕ.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі привітав вчорашнє звільнення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

"Гроссі підтримував постійний зв’язок з усіма відповідними органами, щоб сприяти його звільненню", - додали у повідомленні.

Також стало відомо, що Гроссі поїде до Києва, а потім до Москви, щоб продовжити консультації щодо узгодження та якнайшвидшого впровадження захисної зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.