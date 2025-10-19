Ніхто з нас не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок, - Туск

Туск підкреслив, що ніхто із західних лідерів не може тиснути на Зеленського, вимагаючи від нього територіальних поступок росіянам.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Умиротворення ніколи не було шляхом до справедливого та тривалого миру", - написав він.