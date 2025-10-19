UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ніхто з нас не має тиснути на Зеленського щодо територіальних поступок, - Туск

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав союзників тиснути на Росію, а не на Україну, щоб припинити війну та змусити російського диктатора Володимира Путіна нарешті піти на мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Туска в X (Twitter).

Туск підкреслив, що ніхто із західних лідерів не може тиснути на Зеленського, вимагаючи від нього територіальних поступок росіянам.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Умиротворення ніколи не було шляхом до справедливого та тривалого миру", - написав він.

Зазначимо, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського погодитися на умови російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни. В іншому випадку, погрожував Трамп, Путін нібито "знищить Україну".

При цьому 19 жовтня Трамп заявив, що Путін, мовляв, захопив певну частину території України, тому забере її. Його заява вже викликала чимале обурення.

Американське видання The Washington Post, 18 жовтня повідомило, що під час телефонної розмови з Трампом Путін вимагав передати йому повний контроль над Донеччиною в обмін на нібито вихід армії РФ із Запорізької та Херсонської областей. На це вже відреагував президент Зеленський - він підтвердив, що жодних територій росіянам віддавати не будуть.

Володимир Зеленський Дональд Туск Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Трампа