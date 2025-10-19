Никто из нас не должен давить на Зеленского относительно территориальных уступок, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников давить на Россию, а не на Украину, чтобы прекратить войну и заставить российского диктатора Владимира Путина наконец пойти на мир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в X (Twitter).
Туск подчеркнул, что никто из западных лидеров не может давить на Зеленского, требуя от него территориальных уступок россиянам.
"Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Умиротворение никогда не было путем к справедливому и прочному миру", - написал он.
Отметим, в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны. В противном случае, угрожал Трамп, Путин якобы "уничтожит Украину".
При этом 19 октября Трамп заявил, что Путин, мол, захватил определенную часть территории Украины, поэтому заберет ее. Его заявление уже вызвало немалое возмущение.
Американское издание The Washington Post, 18 октября сообщило, что во время телефонного разговора с Трампом Путин требовал передать ему полный контроль над Донецкой область ю в обмен на якобы выход армии РФ из Запорожской и Херсонской областей. На это уже отреагировал президент Зеленский - он подтвердил, что никаких территорий россиянам отдавать не будут.