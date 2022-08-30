UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нидерланды требуют ввести запрет на выдачу виз для граждан России

Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российским туристам больше не рады в Европе и поэтому им не должны выдавать шенгенские визы.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL Nieuws.

В ближайшие дни министры иностранных дел европейских стран обсудят в Праге, следует ли ввести европейский запрет на въезд российских туристов.

"В Европе мы будем выступать за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы. Мы проведем четкое различие между визами для туристов и другими визами", - сказал Хукстра.

Другие категории включают визы для получения образования, посещения семьи, беженцев или долгосрочного пребывания.

При этом Хукстра не считает, что простые россияне должны быть наказаны за войну.

"С одной стороны, вы хотите межличностного контакта, а с другой стороны, вы хотите сделать разницу между государством Россия и российскими гражданами. В то же время мы видим, что большинство людей, приезжающих сюда, тратят деньги. Это часто богатые россияне, которые также часто связаны с режимом", - заявил министр.

Напомним, в середине августа Эстония закрыла свою границу для более чем 50 тысяч россиян с ранее выданными визами, став первой страной в ЕС, сделавшей это.

Отметим, что министры иностранных дел Европейского Союза 31 августа обсудят введение ограничений на выдачу виз гражданам России.

Ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Латвии, Польши, Финляндии и Чехии. Эти страны хотят, чтобы его ввели на уровне ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НидерландыВизовый режимРоссийская ФедерацияВойна России против Украины