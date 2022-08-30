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Нідерланди вимагають ввести заборону на видачу віз для громадян Росії

Фото: міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російським туристам більше не раді в Європі і тому їм не повинні видавати шенгенські візи.

Про це заявив Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws.

Найближчими днями міністри закордонних справ європейських країн обговорять у Празі, чи слід ввести європейську заборону на в'їзд російських туристів.

"У Європі ми будемо виступати за те, щоб не продовжувати видавати туристичні візи. Ми проведемо чітку відмінність між візами для туристів та іншими візами", - сказав Хукстра.

Інші категорії включають візи для отримання освіти, відвідування сім'ї, біженців або довгострокового перебування.

При цьому Хукстра не вважає, що прості росіяни повинні бути покарані за війну.

"З одного боку, ви хочете міжособистісного контакту, а з іншого боку, ви хочете зробити різницю між державою Росія і російськими громадянами. Разом з тим ми бачимо, що більшість людей, які приїжджають сюди, витрачають гроші. Це часто багаті росіяни, які також часто пов'язані з режимом", - заявив міністр.

Нагадаємо, в середині серпня Естонія закрила свій кордон для більш ніж 50 тисяч росіян з раніше виданими візами, ставши першою країною в ЄС, яка зробила це.

Зазначимо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу 31 Серпня обговорять введення обмежень на видачу віз громадянам Росії.

Раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія. Ці країни хочуть, щоб його ввели на рівні ЄС.

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