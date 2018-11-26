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Нидерланды назвали неприемлемым блокирование РФ Керченского пролива

Новости » Политика    26.11.2018 - 17:28
Нидерланды назвали неприемлемым блокирование РФ Керченского пролива
Фото: Стеф Блок (flickr.com/g20argentina)

Нидерланды полностью поддерживают территориальную целостность Украины

Нидерланды поддерживают территориальную целостность Украины и считают блокирование Россией выхода в Азовское море неприемлемым. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter министра.

"Серьезно обеспокоен нарастающим напряжением в Керченском проливе. Блокирование Россией выхода в Азовское море неприемлемо. Призываю все стороны к деэскалации. Сегодня обсудим ситуацию в Совете безопасности ООН. Нидерланды полностью поддерживают территориальную целостность Украины", - отметил Блок.

Нидерланды назвали неприемлемым блокирование РФ Керченского проливаОтметим, Чехия также обеспокоена российской агрессией в анексованому Крыму и осуждает применение силы против военно-морских сил Украины.

Вместе с тем, Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины.

Добавим, послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.

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Новости Украины НидерландыКерченский мостагрессия РФ
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