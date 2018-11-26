Нідерланди назвали неприйнятним блокування РФ Керченської протоки

Фото: Стеф Блок (flickr.com/g20argentina)

Нідерланди повністю підтримують територіальну цілісність України

Нідерланди підтримують територіальну цілісність України і вважають блокування Росією виходу в Азовське море неприйнятним. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Серйозно стурбований наростаючою напругою в Керченській протоці. Блокування Росією виходу в Азовське море неприйнятне. Закликаю всі сторони до деескалації. Сьогодні обговоримо ситуацію в Раді безпеки ООН. Нідерланди повністю підтримують територіальну цілісність України", - наголосив Блок.

Відзначимо, Чехія також занепокоєна російською агресією в анексованому Криму і засуджує застосування сили проти військово-морських сил України.

Разом з тим, Франція стурбована агресією Росії в Азовському морі та вимагає негайного звільнення українських моряків та захоплених катерів ВМС Збройних сил України.

Додамо, посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.