Франция требует от РФ немедленно освободить украинских моряков

Фото: флаг Франции (pixabay.com)

Во Франции уверены, ничто не оправдывает применения с российской стороны военной силы

Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.

"Мы требуем от России как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли", - отмечается в заявлении.

Париж выразил глубокую обеспокоенность "серьезным морским инцидентом", который произошел накануне между Россией и Украиной в Керченском проливе. Во Франции уверены, ничто не оправдывает применения с российской стороны военной силы.

"Эта ситуация является прямым следствием аннексии Крыма Россией в марте 2014 года в нарушение международного права", - говорится в заявлении.

Франция подтвердила приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и призвала Россию и Украину придерживаться максимальной сдержанности и предотвращать эскалации.

"Мы призываем Россию уважать свободу прохода в Керченском проливе и навигацию в акватории Азовского моря", - заявил МИД Франции.

Напомним, президент Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона об введение военного положения в Украине.