Франция требует от РФ немедленно освободить украинских моряков

Во Франции уверены, ничто не оправдывает применения с российской стороны военной силы
Франция обеспокоена агрессией России в Азовском море и требует немедленного освобождения украинских моряков и захваченных катеров ВМС Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Франции.
"Мы требуем от России как можно скорее освободить украинских моряков и вернуть захваченные корабли", - отмечается в заявлении.
Париж выразил глубокую обеспокоенность "серьезным морским инцидентом", который произошел накануне между Россией и Украиной в Керченском проливе. Во Франции уверены, ничто не оправдывает применения с российской стороны военной силы.
"Эта ситуация является прямым следствием аннексии Крыма Россией в марте 2014 года в нарушение международного права", - говорится в заявлении.
Франция подтвердила приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и призвала Россию и Украину придерживаться максимальной сдержанности и предотвращать эскалации.
"Мы призываем Россию уважать свободу прохода в Керченском проливе и навигацию в акватории Азовского моря", - заявил МИД Франции.
Напомним, президент Петр Порошенко в понедельник, 26 ноября, внес в парламент проект закона об введение военного положения в Украине.