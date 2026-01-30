Нідерланди надаватимуть Україні військову допомогу ще три роки: яку суму заклали

Коаліція під керівництвом ліберальної партії D66 планує за три роки надати три мільярди євро Україні, як військову допомогу. Ще близько 400 млн євро нададуть Україні на "інші безпекові напрямки".

В угоді сказано, що війна в Україні є питанням безпеки всієї Європи. Тому Нідерланди планують продовжити військову та фінансову підтримку Києва наступні кілька років та будуть наполягати на використанні заморожених активів Росії.

"Україна рухається незворотним шляхом до членства в ЄС та НАТО, де швидкість вступу визначатиметься її власними заслугами та відповідністю критеріям. Нідерланди надають підтримку там, де це можливо”, - зазначається у документі.

При цьому надання допомоги розділили за різними напрямками. За фінансування військової підтримки відповідатиме міністерство оборони країни. За невійськову - розділ бюджету Нідерландів, присвячений співпраці у зовнішній торгівлі та міжнародному розвитку.