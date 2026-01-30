Нидерланды будут оказывать Украине военную помощь еще три года: какую сумму заложили

Коалиция под руководством либеральной партии D66 планирует за три года предоставить три миллиарда евро Украине, как военную помощь. Еще около 400 млн евро предоставят Украине на "другие направления безопасности".

В соглашении сказано, что война в Украине является вопросом безопасности всей Европы. Поэтому Нидерланды планируют продолжить военную и финансовую поддержку Киева следующие несколько лет и будут настаивать на использовании замороженных активов России.

"Украина движется необратимым путем к членству в ЕС и НАТО, где скорость вступления будет определяться ее собственными заслугами и соответствием критериям. Нидерланды оказывают поддержку там, где это возможно", - отмечается в документе.

При этом оказание помощи разделили по разным направлениям. За финансирование военной поддержки будет отвечать министерство обороны страны. За невоенную - раздел бюджета Нидерландов, посвященный сотрудничеству во внешней торговле и международному развитию.