Нидерланды будут оказывать Украине военную помощь еще три года: какую сумму заложили

Будущее коалиционное правительство Нидерландов планирует предоставить Украине военную помощь в течение 2027-2029 годов на общую сумму в три миллиарда евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст коалиционного соглашения между партиями D66, CDA и VVD.
Коалиция под руководством либеральной партии D66 планирует за три года предоставить три миллиарда евро Украине, как военную помощь. Еще около 400 млн евро предоставят Украине на "другие направления безопасности".
В соглашении сказано, что война в Украине является вопросом безопасности всей Европы. Поэтому Нидерланды планируют продолжить военную и финансовую поддержку Киева следующие несколько лет и будут настаивать на использовании замороженных активов России.
"Украина движется необратимым путем к членству в ЕС и НАТО, где скорость вступления будет определяться ее собственными заслугами и соответствием критериям. Нидерланды оказывают поддержку там, где это возможно", - отмечается в документе.
При этом оказание помощи разделили по разным направлениям. За финансирование военной поддержки будет отвечать министерство обороны страны. За невоенную - раздел бюджета Нидерландов, посвященный сотрудничеству во внешней торговле и международному развитию.
Напомним, в Европейской комиссии уже представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро. Сам кредит согласовали еще в середине декабря 2025 года. Из объявленной суммы 30 млрд евро пойдет на бюджетную поддержку, а 60 миллиардов - на оборонные нужды Украины.
21 января Европейский парламент одобрил соответствующее соглашение. Но возникли проблемы. В частности, в ЕС начался спор возможность Украины тратить заем на оружие из США, а также распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.
Кроме того, некоторые европейские страны требуют обязать страны, которые не входят в блок, платить комиссию за заключение с Украиной контрактов, которые будут оплачиваться средствами из кредита в 90 миллиардов евро.