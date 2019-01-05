В Нидерландах "желтые жилеты" провели мирную акцию протеста

Фото: протест "желтых жилетов" в Нидерландах (RTV Rijnmond)

В акции приняли участие более 100 человек

Сегодня, 5 января, в Роттердаме (Нидерланды) участники движения "желтых жилетов" провели мирную акцию протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV Rijnmond.

Как сообщается, более 100 митингующих вышли на протест против политиков, которые, по их мнению, не решают проблемы в стране. "Желтые жилеты" осуществили два шествия мостом Эразма распевая песни.

Отмечается, что за акцией протеста "желтых жилетов" наблюдало большое количество правоохранителей, но никаких действий против митингующих полиция не применяла.

Ruim 100 gele hesjes lopen over de Erasmusbrug. Tegen de huidige regering en de maatregelen. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/kGsJP7MlUB — Mooike (@Mooike1) January 5, 2019

Напомним, что сегодня, 5 января, во Франции возобновились антиправительственные протесты движения "желтых жилетов". Накануне лидеры движения анонсировали мирные акции протеста, которые должны были состояться сразу в нескольких городах Франции. Однако в Париже на набережной Сены между "желтыми жилетами" и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых полиция использовала слезоточивый газ.

Добавим, что 29 декабря в Париже сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".Позже арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" Эрика Друэ.