Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото)

У Луцьку внаслідок нічного комбінованого удару 12 липня практично знищено приватний будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Поліщука.
"Маємо фактично знищений приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків вилетіли вікна", - повідомив він.
За словами Поліщука, також загорівся приватний автомобіль. На місці влучання працюють екстрені служби.
Фото: у Луцьку знищено будинок (t.me/mayorpolishchuk)
РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом опинилися західні області України.
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.
Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.
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