В Луцьку пролунали потужні вибухи на тлі атаки "Шахедів"

У Волинській області о 2:21 було оголошено повітряну тривогу у звʼязку з атакою ворожих бпла.

О 02:29 Ігор Поліщук інформував, що група ворожих безпілотних літальних апаратів перетнула кордон між Рівненською та Волинською областями.

Уже за годину, о 03:06, відповідне попередження з’явилося і від Повітряних сил Збройних Сил України.

О 3:55 Поліщук розповів, що зафіксована нова партія дронів в напрямку Луцька.

У військовому повідомленні йшлося про загрозу застосування ударних безпілотників у Луцьку, Чернівцях та Києві із закликом до громадян перебувати у безпечних місцях.

Наразі повітряна тривога триває. У місті та на околицях чути звуки вибухів.

Моніторингові канали повідомляють, що з приблизно 100 “Шахедів” більшість рухаються у бік заходу - на Волинь та Львівщину.

Крім того, фіксуються запуски ракет стратегічною авіацією Росії.

Місцева влада закликає жителів Волині залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки до моменту, поки загроза не мине. Ситуація залишається напруженою.