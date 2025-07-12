В Луцьку пролунали потужні вибухи на тлі атаки "Шахедів"
У ніч на 12 липня місто Луцьк та Волинська область опинилися під масованою атакою ворожих безпілотників типу “Шахед”. Потужні вибухи лунали по всьому регіону, а системи ППО активно реагували на загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Луцька Ігора Поліщука.
У Волинській області о 2:21 було оголошено повітряну тривогу у звʼязку з атакою ворожих бпла.
О 02:29 Ігор Поліщук інформував, що група ворожих безпілотних літальних апаратів перетнула кордон між Рівненською та Волинською областями.
Уже за годину, о 03:06, відповідне попередження з’явилося і від Повітряних сил Збройних Сил України.
О 3:55 Поліщук розповів, що зафіксована нова партія дронів в напрямку Луцька.
У військовому повідомленні йшлося про загрозу застосування ударних безпілотників у Луцьку, Чернівцях та Києві із закликом до громадян перебувати у безпечних місцях.
Наразі повітряна тривога триває. У місті та на околицях чути звуки вибухів.
Моніторингові канали повідомляють, що з приблизно 100 “Шахедів” більшість рухаються у бік заходу - на Волинь та Львівщину.
Крім того, фіксуються запуски ракет стратегічною авіацією Росії.
Місцева влада закликає жителів Волині залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки до моменту, поки загроза не мине. Ситуація залишається напруженою.
Нагадаємо, за останню добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень. Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 82 КАБ, здійснив 1178 ударів дронами-камікадзе та 3972 обстріли позицій ЗСУ.
До речі, у ніч на 11 липня Росія запустила по Україні 79 безпілотників. Дрони атакували з трьох напрямків.
Сили ППО збили 44 дрони типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БПЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.
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