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Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів

Субота 12 липня 2025 03:43
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Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів Фото: по Україні запущено ракети (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія в ніч на 12 липня запустила по Україні не тільки ударні безпілотники типу Шахед, а й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Спочатку швидкісна ціль була зафіксована в Сумській області. Вона тримала курс на Полтавську область.

Ще одна ракета була помічена в Харківській області. Вона летіла в бік Полтавщини. Повітряні сили повідомляли, що цілі змінювали напрямок - на Миргород, на Глобине, на Семенівку, Черкаси, Шишаки, Охтирку.

Оновлено 3:50

"Фіксація ще одної крилатої ракети, в загальному 6 швидкісних, ворожих цілей за схожим маршрутом, в напрямку Кременчуцького водосховища. Одна з крилатих ракет продовжила через Лисянку, в напрямку Київщини", - розповіли у Повітряних Силах.

Голови місцевої влади закликали громадян перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

Де оголошено тривогу

Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів

Нічна атака на Україну 12 липня

Увечері стало відомо, що РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед".

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому та Черкасах. Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Голосіївському районі працює ППО.

Пізніше про вибухи повідомили в Києві, Чернівцях та Луцьку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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