Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів

Росія в ніч на 12 липня запустила по Україні не тільки ударні безпілотники типу Шахед, а й ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Спочатку швидкісна ціль була зафіксована в Сумській області. Вона тримала курс на Полтавську область.

Ще одна ракета була помічена в Харківській області. Вона летіла в бік Полтавщини. Повітряні сили повідомляли, що цілі змінювали напрямок - на Миргород, на Глобине, на Семенівку, Черкаси, Шишаки, Охтирку.

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"Фіксація ще одної крилатої ракети, в загальному 6 швидкісних, ворожих цілей за схожим маршрутом, в напрямку Кременчуцького водосховища. Одна з крилатих ракет продовжила через Лисянку, в напрямку Київщини", - розповіли у Повітряних Силах.

Голови місцевої влади закликали громадян перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.

Де оголошено тривогу