Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом (фото)

Массированная атака на Украину 12 июля

РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракеты. Под ударом оказались западные области Украины.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.

Подробнее о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.

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