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У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО

Субота 12 липня 2025 03:04
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У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО Фото: у Києві працює ППО (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У Києві в ніч на 12 липня пролунали вибухи. В українській столиці чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Повітряних сил ЗСУ".

"Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО, під час тривоги перебувайте в укриттях", - повідомили в Повітряних Силах.

Незадовго до цього мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в Голосіївському районі працює ППО.

Примітно, що в багатьох областях триває повітряна тривога. Мер Луцька Ігор Поліщук теж повідомив, що працює ППО. Про вибухи також повідомили в Рівному.

У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО

Оновлено 3:08. Також про звуки вибухів повідомили у Чернівцях та Львівській області. Голова Чернівецької ОВР Руслан Запарнюк повідомив, що працює ППО.

У Львівській ОВА повідомили, что у повітряному просторі регіону зафіксовано декілька "Шахедів". Також спостерігається скупчення ворожих дронів на межі з Тернопільщиною.

У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО

Атаки на Київ

Київ регулярно зазнає обстрілів з боку РФ. Унаслідок атаки в ніч на 7 липня в трьох районах фіксували наслідки.

Уламки пошкодили фасад адмінбудівлі, газову трубу і трубу водопостачання, а також автомобілі.

Детальніше про наслідки тієї атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ППО Вибух Війна в Україні
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