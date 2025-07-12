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У Львові гучно відразу у кількох районах, на місто заходять ударні дрони

Львів, Субота 12 липня 2025 04:16
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У Львові гучно відразу у кількох районах, на місто заходять ударні дрони Ілюстративне фото: ліквідація наслідків вибухів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вибухи у Львові лунають прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог атакує місто дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram-каналі.

В ніч на 12 липня Львівщина переживає масовану атаку безпілотниками.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалася о 02:35.

А вже станом на 03:25 начальник Львівської ОВА Максим Козицький заявляв, що близько десяти ворожих безпілотників типу "Шахед" знаходиться в регіоні.

"У повітряному просторі Львівської області є декілька "Шахедів". Ними вже займається ППО", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за інформацією ОВА, на межі Львівщини та Тернопільщини було зафіксовано значне скупчення ворожих безпілотників, що свідчило про можливе посилення атак найближчим часом.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо ситуації в області.

"У Львові у різних районах чутно вибухи. Для міста продовжується загроза шахедів. Перебувайте в укрттях", - написав у Telegram мер міста Андрій Садовий.

Наразі повітряна тривога охопила майже всю територію країни, за винятком Закарпаття.

Нагадаємо, в Луцьку пролунали потужні вибухи на тлі атаки шахедів.

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Андрій Садовий Львів Вибух Війна в Україні Атака дронів
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