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Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото)

Субота 12 липня 2025 06:03
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Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото) Фото: наслідки удару по Луцьку (t.me/mayorpolishchuk)
Автор: Марія Рагуткіна

У Луцьку внаслідок нічного комбінованого удару 12 липня практично знищено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Поліщука.

"Маємо фактично знищений приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків вилетіли вікна", - повідомив він.

За словами Поліщука, також загорівся приватний автомобіль. На місці влучання працюють екстрені служби.

Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото)

Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото)

Фото: у Луцьку знищено будинок (t.me/mayorpolishchuk)

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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