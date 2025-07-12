Нічний удар по Луцьку: Росія знищила житловий будинок (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Поліщука .

За словами Поліщука, також загорівся приватний автомобіль. На місці влучання працюють екстрені служби.

"Маємо фактично знищений приватний житловий будинок. В окремих будинках від вибухової хвилі та уламків вилетіли вікна", - повідомив він.

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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