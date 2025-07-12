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Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом (фото)

Суббота 12 июля 2025 06:03
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Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом (фото) Фото: последствия удара по Луцку  (t.me/mayorpolishchuk)
Автор: Мария Рагуткина

В Луцке в результате ночного комбинированного удара 12 июля практически уничтожен частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Полищука.

"Имеем фактически уничтоженный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна", - сообщил он.

По словам Полищука, также загорелся частный автомобиль. На месте попадания работают экстренные службы.

Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом (фото)

Ночной удар по Луцку: Россия уничтожила жилой дом (фото)

Фото: в Луцке уничтожен дом (t.me/mayorpolishchuk)

Массированная атака на Украину 12 июля

РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракеты. Под ударом оказались западные области Украины.

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.

Подробнее о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.

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