Нічний обстріл Одеської області: росіяни атакували енергооб'єкт ДТЕК

Вчора, 4 березня, російські терористи атакували черговий об'єкт "ДТЕК" в Одеській області. Це четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".

Як пише "ДТЕК", енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи після того, як отримають дозвіл від рятувальників.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють інфраструктуру України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Для атак ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБ), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати й артилерію.

До атак дронами ворог вдається кожної ночі. 4 березня у кількох областей України оголосили повітряну тривогу через обстріл. Також стало відомо про о загрозу масованої атаки безпілотників на Одесу та область.

Пізніше міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив про відсутність світла, води й тепла у частині Одеси через удари по критичній інфраструктурі.

В обласній військові адміністрації (ОВА) повідомили, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка.