Ночной обстрел Одесской области: россияне атаковали энергообъект ДТЭК

Вчера, 4 марта, российские террористы атаковали очередной объект "ДТЭК" в Одесской области. Это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

Как пишет "ДТЭК", энергетики начнут аварийно-восстановительные работы после того, как получат разрешение от спасателей.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно обстреливают инфраструктуру Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. Для атак враг применяет управляемые авиационные бомбы (УАБ), ракеты различных типов, беспилотные летательные аппараты и артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. 4 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за обстрелов. Также стало известно об угрозе массированной атаки беспилотников на Одессу и область.

Позже городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил об отсутствии света, воды и тепла в части Одессы из-за ударов по критической инфраструктуре.

В областной военные администрации (ОВА) сообщили, что в результате российской дроновой атаки в пригороде Одессы погиб 77-летний житель села Лиманка.