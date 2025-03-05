У передмісті Одеси через повітряну атаку РФ загинула людина

Російські загарбники завдали масованого повітряного удару по Одеській області пізно ввечері у вівторок, 4 березня. Вже відомо про одну загиблу людину у передмісті Одеси..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера .

Чиновник написав у своєму Telegram-каналі, що "внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік".

Уточнюється, що це 77-річний житель села Лиманка. Він помер внаслідок осколкових поранень, отриманих через російську повітряну атаку.

"Щирі співчуття рідним та близьким", - додав глава ОВА.

Довідково: село Лиманка Таїровської селищної громади розташоване в Одеському районі. Населення цього села за останніми даними становить 13 085 осіб. Площа населеного пункту - 11,55 кілометра квадратних.

Село Лиманка розташоване на захід від Київського району Одеси, південніше самого обласного центру.

Село Лиманка на карті (фото: скрін google.com/maps)

Масована повітряна атака на Одесу та область, які наслідки

Як повідомлялося раніше, ввечері 4 березня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки з боку військ РФ із застосуванням дронів-камікадзе.

Повідомлялося про загрозу масованої дронової атаки на Одесу та область. Місцева влада розповіла, що через ворожі удари по критичній інфраструктурі частина Одеси залишились без світла, води та тепла.

В ОВА також розповіли, що в передмісті Одеси уламками збитих російських дронів були пошкоджені приватні будинки, там сталися займання.

Також росіяни атакували балістикою Білгород-Дністровський район - там ворожа ракета влучила у порожній санаторій, будівля була майже повністю зруйнована. Обійшлося без постраждалих.