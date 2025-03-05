Нічний обстріл Одеської області: один із "Шахедів" знищив відділення Нової пошти

"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "Шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", - пише "Нова пошта".

Внаслідок атаки 606 посилок із загальною вартістю більше ніж один млн гривень були знищені. "Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам втрачені відправлення.

"Найближчим часом зв’яжемося з вами (клієнтами, - ред.) та повідомимо деталі щодо відшкодування", - відзначає "Нова Пошта".

Обстріл Одеської області

Ввечері, 4 березня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу. Зокрема було повідомлено про загрозу масованої атаки безпілотників на Одесу та область.

Через деякий час мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у місті частково відсутні світло, вода й тепло після атаки. В обласній військові адміністрації (ОВА) повідомили, що внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув 77-річний житель села Лиманка.

Як повідомили у ДТЕК, терористи атакували енергооб'єкт у області.